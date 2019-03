Meglio di Icardi in A ma non da Champions: Lautaro dal 1', vietato fallire

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

L'ennesima occasione. Per necessità più che per virtù, Lautaro Martinez è il nuovo riferimento avanzato dell'Inter. A interim, giustappunto, però l'assenza di Mauro Icardi per il caso sul contratto, sulle condizioni fisiche e non solo, ha spalancato un portone al Torito. Che anche oggi parte titolare contro la Spal di Leonardo Semplici: 19 gare giocate in A per lui, 5 i gol in 867 minuti. 8 in 27 totali in questa stagione con la casacca nerazzurra, con la media complessiva di un gol ogni 162' e di uno ogni 173' nella massima divisione italiana. Non da capogiro, chiaro, ma in A è uno score migliore di Icardi (uno ogni 185') mentre in totale è praticamente lo stesso (Icardi è a una rete ogni 158' giocati). Può bastare? Forse non per sognare in grande, ancora. Krzysztof Piatek, per esempio, in A è a 19 reti, una ogni 109' giocati tra Genoa e Milan. Peggio di Lautaro, ma pure di Icardi, in campionato c'è Edin Dzeko, un gol ogni 240' e pure in totale il bosniaco ha fatto peggio. Primo non prenderle, è vero. Ma l'Inter, per puntare a una certa Champions, deve pretendere che Lautaro, adesso, e Icardi domani, aumentino la media realizzativa.