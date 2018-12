Meglio i viola ma la gara non si sblocca. Genoa-Fiorentina 0-0 al 45'

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Si è da poco concluso il primo tempo di Genoa-Fiorentina. Dopo i primi 45 minuti il punteggio è ancora inchiodato sullo 0-0.

SIMEONE, CHE ERRORE - Poche sorprese nelle scelte di Prandelli e Pioli. Il tecnico viola recupera Mirallas e Milenkovic, entrambi titolari. Prandelli sceglie l'ex Romulo dal primo minuto e si affida alla coppia Piatek-Kouamé. Non passa neanche un minuto e la Fiorentina ha l'occasione di passare in vantaggio: Simeone si trova libero in area piccola con la porta spalancata. Basterebbe appoggiare la palla, invece il Cholito prova ad angolare la palla che finisce così fuori. Errore incredibile dell'argentino.

LA FIORENTINA ATTACCA - La prima parte della sfida è tutta di marca viola, con la squadra di Pioli che si affida all'estro di Chiesa. È proprio il figlio d'arte ad impegnare Radu con un bel tiro di prima intenzione su assist di Simeone. Ottima risposta del portiere del Grifone.

FIAMMATE NEL FINALE - Nei minuti finali la partita si accende e fioccano le occasioni. Prima il palo di Mirallas, con il tiro del belga che si stampa sul legno dopo il tocco di Simeone. Sul ribaltamento di fronte ci prova Romulo, ma la conclusione dell'esterno viene murata dalla difesa viola. La Fiorentina riparte con Chiesa che salta nettamente Criscito, pallone filtrante per Edimilson che solo davanti a Radu si fa ipnotizzare dal portiere del Genoa.