Meglio oggi che con la Juve. Ma questa Udinese ha due grossi problemi

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Prestazione schizofrenica. E' stata una Udinese dai tanti volti quella che quest'oggi s'è vista al San Paolo. Disattenta fino al 2-0, coraggiosa nel raddrizzare la partita, vogliosa di ribaltarla a inizio ripresa e infine rassegnata dopo l'uno-due definitivo, quello di Milik-Mertens.

Davide Nicola andrà via da Napoli con qualche risposta e un paio di grossi problemi da risolvere. Può essere soddisfatto per la risposta caratteriale, perché la squadra c'è. A Torino contro la Juventus scese in campo già sconfitta, rassegnata alla superiorità dell'avversario. Oggi non è stato così, perché la squadra ha provato a opporsi con le sue armi. Ma deve fare i conti con un paio di grossi problemi.

Che fine ha fatto De Paul? Il primo riguarda il suo calciatore simbolo. Rodrigo De Paul non sembra ancora essersi ripreso da un mese di gennaio in cui il suo nome era sul taccuino di tutte le big della Serie A, anche del Napoli. Oggi aveva tutti gli spazi necessari per fare la differenza, ma anche oggi s'è nascosto. In affanno e poco presente, con troppa poca voglia di incidere. Per questo rush finale servirà il suo aiuto perché le sue qualità tecniche non sono in discussione. Ma se non le farà vedere sul campo raggiungere la salvezza (+1 sul Bologna terzultimo) sarà compito difficile.

Otto gol subiti in due partite - Che l'Udinese si presentasse al San Paolo con una difesa in emergenza era risaputo. Senza lo squalificato Opoku e con Nuytinck infortunato, Davide Nicola s'è presentato a Napoli con Mandragora centrale di sinistra nel 3-5-2. Una penuria di difensori che però giustifica solo in parte ciò che si è visto questo pomeriggio: peggio di una groviera la difesa dell'Udinese, tutto troppo facile per il Napoli che, come accaduto alla Juventus nel precedente turno, aveva autostrade spianate appena accelerava il ritmo. Servirà correggere il tiro, immediatamente.