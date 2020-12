Meglio Serie A o Premier? Risponde Lukaku: "In Italia la vittoria viene prima di tutto"

vedi letture

Romelu Lukaku si racconta in un'intervista al quotidiano francese "L'Equipe". L'attaccante nerazzurro racconta il suo modo di giocare e di intendere il rapporto con i compagni: "A volte devi saper lavorare per la squadra, con umiltà, senza necessariamente cogliere direttamente i frutti, soprattutto quando senti che non è il tuo giorno per fare gol. Credo che ormai quasi tutti percepiscano questa intelligenza nel gioco, e questo mi rende davvero super felice. Le persone si stanno rendendo conto che penso mentre gioco, cercando di sincronizzarmi con il resto della squadra, è fantastico. Qui a Milano lo capiscono tutti, i tifosi e i giocatori. Devo anche ringraziare i miei compagni di squadra, che hanno capito che tipo di giocatore fossi". Lukaku spiega anche la differenza tra il calcio italiano e inglese: "In Italia la vittoria viene prima di tutto. C'è una grande differenza nell'approccio alle partite tra qui e l'Inghilterra".