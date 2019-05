Meglio tardi che mai, Byron Moreno: "Su Zambrotta era fallo da rosso"

Diciassette anni dopo, l'ammissione Byron Moreno, diciassette anni dopo lo ammette. Non cambierà niente, non cambierà mai più niente ma almeno è una magra consolazione. Di quel che era ben più che noto e saputo, alle nostre latitudini: "su Zambrotta era fallo da rosso". Ritorna sul Mondiale del 2002, sulla decisione presa per un fallo dei Sud Coreani su Gianluca Zambrotta. "Sì, sì, era rosso, sono d'accordo"...

Byron Moreno “Si era roja la de Zambrotta” avance de la entrevista que estará disponible el día domingo.

Byron Moreno 17 anni dopo: «Su Zambrotta era fallo da rosso»

anteprima dell'intervista che sarà disponibile domenica@zazzatweet @MaxCordaro @Gazzetta_it @PaoloCond pic.twitter.com/naHyrLD1uo — Fútbol Sin Cassette (@f_sin_cassette) 3 maggio 2019