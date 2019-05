Meglio tardi che mai: Gazzola, inseguendo un gol che era a casa

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Da Parma a Parma. Passando per l'Italia. Marcello Gazzola è dovuto tornare a casa, per segnare il suo primo gol in Serie A. Non un'ossessione, immaginiamo, per chi di mestiere fa il terzino. Ma comunque, per chi è a un soffio dalle 100 presenze in A, un traguardo che di sicuro farà piacere. A maggior ragione, perché è arrivato dove Gazzola è cresciuto, ma prima dell'anno scorso non aveva avuto modo di mettersi in mostra.

Nato a Borgo Val di Taro, una manciata di chilometri da Parma, è cresciuto nelle giovanili gialloblù, ma ha fatto le valigie molto presto. Sambenedettese, Venezia, Torres, Catania, Ascoli: centro, sud, nord. Tante tappe, prima degli anni belli di Sassuolo, nella cui ascesa ai vertici del nostro calcio il laterale classe '85 è stato un artefice. Magari non protagonista assoluto, ma nel calcio si va avanti anche e sopratttutto grazie ai gregari. Quelli che cantava Ligabue, seppur pensando a un mediano.

Dopo Sassuolo, finalmente Parma: l'anno scorso in B, a gennaio. Dà esperienza alla rivelazione del campionato cadetto, poi in questa stagione torna a vestire i panni dell'alternativa, per quanto dal rendimento più che assicurato. Oggi, anche a segno: grossi meriti di Gervinho, ma il gol porta la firma di un ragazzino di 34 anni, che ha girato l'Italia inseguendo un pallone e magari anche quel gol nel massimo campionato, per poi trovarlo a casa sua. Meglio tardi che mai.