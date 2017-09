Meglio tardi che mai. Thereau e la Fiorentina uniti dal destino

Era il colpo che serviva alla Fiorentina. In un'estate travagliata sotto molti punti di vista, del resto, la squadra viola nelle prime due uscite di campionato - coincise con altrattanti ko - aveva mostrato evidenti difficoltà in attacco. Tra un Simeone ancora non integrato con gli schemi offensivi di Stefano Pioli e una batteria di trequartisti in cerca della forma migliore (Eysseric e Chiesa su tutti), ecco che il nuovo volto di Cyril Thereau. Uno degli ultimi arrivi dal mercato in entratra del dg Pantaleo Corvino. "Andrò in doppia cifra", il grido di battaglia del 34enne francese nel giorno della sua presentazione ufficiale. Idee chiare e voglia di dimostrare - all'ultima grande chance della propria carriera - di saperci stare in una grande. Una grande seppure in difficoltà, così come si mostra la Fiorentina in questo momento. "Forse anche per colpa mia non sono riuscito ad esprimere tutto il mio potenziale: qui in Italia ho conosciuto il calcio vero, in altri paesi come Belgio e Romania non era così. Prima non ero messo in condizione di mettere al massimo le mie potenzialità. Fossi arrivato prima sarebbe stato diverso, anche perché sono stato più volte vicino all'Inter. Alla fine però il destino è bello perché arrivo in una società molto importante e sono felice". E allora eccola qua, l'occasione che cercava. Duttilità, esperienza e gol al servizio della squadra. Quello che serviva ai viola, quello che serviva a Pioli. Con qualche anno di ritardo. "Qualche chiacchierata c'era stata coi viola ma giocavo in club coi quali era difficile trattare. Speravo che tutto potesse andare a buon fine e così è stato: non vedo l'ora di ripagare la fiducia che mi ha dato la società". Come si dice in questi casi, meglio tardi che mai...