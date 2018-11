© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Soualiho Meïté squalificato, il Torino cerca nuovi equilibri. Ne ha parlato in conferenza stampa il tecnico, Walter Mazzarri: "È un calciatore con caratteristiche particolari. Cambiare in questo momento significa avere sicuramente qualcosa di diverso. Domani sarà una verifica anche in questo senso. Il dubbio è tra Soriano e Berenguer. Ho provato variazioni tattiche. Anche pensando al Parma abbiamo fatto prove tattiche diverse. Il sostituto può essere uno dei due. Il resto è confermato”.