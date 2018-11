Meite torna e si sente, Soriano non incide: le due facce del Toro

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

È una delle rivelazioni della prima parte di stagione ed è diventato in poco tempo un elemento imprescindibile nello scacchiere tattico del Torino di Walter Mazzarri. Le prestazioni di Soualiho Meïté hanno messo in secondo piano l'acquisto più sponsorizzato di Roberto Soriano, relegando l'ex Sampdoria e Villarreal a un ruolo di comparsa. Quando i due centrocampisti giocano insieme, come accaduto stasera contro il Cagliari, emerge la differenza di potenziale a favore del 24enne francese, la cui forza fisica, abbinata a una buona qualità individuale, è fondamentale per la squadra granata.

Quella del trequartista nato a Darmstadt, invece, è stata una prestazione deludente come già accaduto prima della sosta, nella sfida contro il Parma. Schierato di nuovo titolare (sesta volta assoluta in stagione), il 27enne non è ancora riuscito ad affinare l'intesa con Belotti e Iago Falque e a trovare la giusta collocazione tattica all'interno di una formazione solida, che subisce poco ed è imbattuta in trasferta dallo scorso campionato. Per compiere il definitivo salto di qualità, però, servirà l'apporto degli uomini più attesi, soprattutto del miglior Soriano.