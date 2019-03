Mendes e l'Atletico Madrid. Rapporti stretti ma stasera è più bianconero

Dopo la cessione di Gelson Martins al Monaco e il passaggio di Saul Niguez al gruppo Stellar, Jorge Mendes ha solo Diego Costa in casa Atletico Madrid. L'assenza della punta per squalifica dalla gara di questa sera, porta dunque la presenza del super agente portoghese a essere tutta per gli assistiti di casa bianconera. Cristiano Ronaldo e Joao Cancelo, stelle attese dal 1' nella sfida ai Colchoneros, mentre nel passato non sono certo mancati i giocatori che hanno militato nella seconda squadra di Madrid. Tra le fila dei suoi assistiti o delle operazioni curate come mediatore ci sono infatti Radamel Falcao, Jota, Tiago, ma anche Hugo Leal, Costinha, Maniche, Georgios Seitaridis, Simao, Silvio Azevedo, Arda Turan, Pizzi e sarebbe pure nelle mediazioni di Jan Oblak, Miranda e Jackson Martinez. Un uomo ovunque, Mendes. Oggi a Torino, per le due stelle bianconere e, dopo lungo tempo, nessuna in casa Colchoneros, Diego Costa squalificato ed escluso.