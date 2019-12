Ai Globe Soccer Awards di Dubai, sono stati ben due i giocatori premiati della squadra di Jorge Mendes per la stagione passata: Cristiano Ronaldo ha ottenuto il sesto premio della sua carriera come miglior calciatore, mentre Joao Felix è stato nominato il miglior giovane del 2019: "In questo momento - ribadisce Mendes al di là del premio - Joao Felix è il miglior giovane del mondo. Il professore è Ronaldo, ma lui deve avere l'ambizione e la determinazione. È un giocatore che sa quello che deve fare per diventare un campione. La possibilità un giorno di vederli insieme in un club? Se Cristiano Ronaldo decide di giocare altri 5 o 6 anni può succedere. Ma dovessero giocare insieme il miglior giocatore della storia, con il miglior giovane la squadra può anche andare a vincere anche il Mondiale", ha concluso scherzando Jorge Mendes ai microfoni di Sky Sport.