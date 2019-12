Presente al Gran Galà del Calcio AIC, Jorge Mendes, agente di Cristiano Ronaldo, ha spazzato via in maniera definitiva i dubbi sulla permanenza del portoghese in maglia bianconera: "Cristiano è il migliore giocatore di sempre. Resterà alla Juve anche l'anno prossimo. Se va d'accordo con Sarri? Lui è contento", le brevi ma significative battute dell'agente raccolte dai microfoni di SportMediaset.