Menez: "A Roma avevo tutto. Poi mi cercava il PSG mentre Conte mi voleva portare alla Juve"

L'ex attaccante della Roma, ora al Paris FC, Jeremy Menez ha ricordato l'avventura nella Capitale nel corso di una diretta Instagram con Sebastien Frey: "Lì ho fatto tre anni, a Roma avevo tutto. Il primo giorno vedo Francesco Totti - riporta Vocegiallorossa.it - è stato un giorno speciale. Vedendo lui sapevo di essere in un club di alto livello. Avevamo un grande gruppo. Io volevo andare via, mi volevano il PSG e Conte che mi chiamava per portarmi alla Juventus. Per me era un sogno, non potevo dire di no alla squadra della mia città".