Menez ricorda gli anni alla Roma: "A Totti piaceva giocare con me, ero sotto la sua ala"

Nove club e la voglia di ripartire dalla Ligue 2, con la maglia del Paris FC. Jeremy Menez si racconta ai microfoni di France Football: "Mi sento bene, sono in forma, non mi pongo limiti". Una battuta, poi, anche sull'ex compagno di squadra alla Roma Francesco Totti: "Ha una gran classe, l'ho scoperto appena arrivato a Roma. E' molto semplice caratterialmente, mi ha amato moltissimo e portato sotto la sua ala. Abbiamo avuto un grande rapporto, mi ha fatto ridere troppo, mettendomi a mio agio. Giocavamo insieme a poker, anche col resto della squadra. Ha visto che toccavo bene il pallone in campo e gli piaceva giocare con me".