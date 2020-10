Meno di 90' e un talento già dimostrato: Atalanta, esordio dal 1' per Lammers e Mojica

Entrambi hanno fatto già vedere di rappresentare il profilo ideale per l'Atalanta. Da quand'è sbarcato in Italia, Sam Lammers ha già realizzato due gol ed è rimasto in campo giusto per 73 minuti, collezionando quattro presenze, tutte da subentrato. Stesso discorso per Johan Mojica, pescato in Spagna dal Girona, che ha avuto un buon impatto nelle quattro apparizioni, sempre dalla panchina. Le buone prestazioni hanno portato i due nuovi arrivati ad una promozione nella Dea, almeno per il match di oggi con la Sampdoria. Una partita importante per loro, la prima da titolare con la maglia nerazzurra. L'attaccante olandese e l'esterno colombiano sono chiamati al primo test della loro nuova vita italiana.

