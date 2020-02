Meno male che Rodrigo c'è: l'ultimo regalo di De Paul all'Udinese

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Brescia-Udinese 1-1 (81’ Bisoli, 92’ De Paul)

Meno male che Rodrigo c'è. I tifosi dell'Udinese, questo pomeriggio, avranno sicuramente tirato un bel sospiro di sollievo quando il "solito" Rodrigo De Paul ha evitato la beffa al Rigamonti, firmando il pareggio con un diagonale chirurgico al 92'.

Dopo aver dominato in lungo e in largo la partita, colpendo addirittura due legni (uno con Lasagna e uno proprio col suo numero 10), la squadra di mister Gotti era andata infatti addirittura in svantaggio, rischiando di perdere punti preziosi nella corsa salvezza e di allungare a quota cinque sconfitte consecutive la propria striscia negativa tra campionato e Coppa Italia. Così, nel momento più difficile, ci ha pensato ancora lui: il talento di Sarandí che la famiglia Pozzo ha trattenuto con convinzione sia in estate che lo scorso gennaio. Facile intenderne il motivo, De Paul è d'altronde l'asso vincente per guidare i suoi compagni verso la permanenza in Serie A: l'ultimo "regalo" da lasciare in eredità, insieme a una succosa plusvalenza, alla società che più ha creduto in lui dopo il flop al Valencia.

E poco importa quindi se la 2019-2020 (cinque gol e due assist finora) sarà con ogni probabilità l'ultima stagione del classe 1994 con la maglia dei bianconeri. Il grande salto, Rodrigo se lo è già meritato ampiamente. Oggi a Brescia, così come quasi sempre in passato. Prima la salvezza dell'Udinese, poi la Champions con una big: il suo destino appare scritto da tempo.