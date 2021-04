Meno spettacolare ma più efficace: Milinkovic ha già superato il suo record di gol e assist

È meno appariscente ed effervescente rispetto a tre anni fa, quando deliziava i palati fini con colpi di tacco, suolate e tunnel. Ma questa versione di Milinkovic è la più completa ed efficace che si sia mai vista. Tanto che con 6 giornate di campionato ancora a disposizione (7 più il recupero col Torino), il centrocampista della Lazio è a quota 16 tra gol (8) e assist (8) e ha superato il record di 15 del 2017-'18, l'annata che lo fece diventare 'mister cento milioni'. In quella Serie A, il cui epilogo fu triste per la Lazio con la sconfitta all'ultima giornata nello spareggio Champions con l'Inter, il serbo timbrò 12 volte con 3 assist. Adesso di reti ne ha messe dentro 8, così come 8 sono gli assist: c'è chi gliene attribuisce di più, ma fa fede la Lega, che non considera assist il filtrante decisivo a Udine per Marusic (smarcato dal velo geniale di Luis Alberto). Era un altro giocatore, quel Milinkovic. Il suo raggio d'azione era più vicino alla porta, difendeva meno e occupava più l'area di rigore. Da quando poi Inzaghi ha abbassato Luis Alberto come mezz'ala, anche il Sergente ha dovuto indietreggiare un pochino, sacrificandosi per rendere possibile l'impiego di due intermedi di qualità e due attaccanti.

Nonostante ciò, lì davanti si fa sentire. Di testa, con gli inserimenti e ora anche con i tiri da fuori. Da fermo, soprattutto. Stupiscono i netti progressi fatti sui calci piazzati. Lui, un gigante di 191 cm, allenamento dopo allenamento ha migliorato la precisione balistica, diventando uno specialista. Con il gol di Napoli, sono 4 quelli realizzati su punizione quest'anno (Torino, Spezia, Inter e appunto Napoli) mentre 7 in totale da quando è a Roma. Soltanto un altro serbo, nella storia del nostro campionato, ha segnato più volte su punizione: si chiama Sinisa Mihajlovic, che ha esplorato vette inarrivabili quasi per chiunque. Di fronte a lui, si toglie il cappello Milinkovic, che non nasce cecchino ma lo sta diventando. Con il lavoro, l'applicazione e, ovviamente, con quel talento innato che Tare aveva intravisto nel 2015, quando lo strappò alla Fiorentina per portarlo a Formello.