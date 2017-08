Meno tre al gong - Roma, Schick c'è. Occhio al colpo di coda in attacco

© foto di Dario Marchetti

Tre giorni alla chiusura del mercato: ultime ore, per completare le squadre che dovranno affrontare la stagione da poco iniziata. La Roma ha aperto il rush finale con il colpo Patrik Schick.

L'arrivo del centravanti ceco non è ancora ufficiale (visite mediche terminate pochi minuti fa, si attende solo l'annuncio), ma può cambiare il volto dell'attacco di Eusebio Di Francesco. Allargarlo sulla fascia, infatti, potrebbe snaturarne le migliori qualità. Il suo acquisto chiude le porte a un vero erede di Salah? Considerazioni che spettano a Monchi, il quale ha seguito a lungo Riyad Mahrez e fatto un pensierino a Juan Cuadrado. Obiettivi al momento complicati, come Domenico Berardi fresco di rinnovo, ma non è detto che non si possano riaprire. Un esterno, a dirla tutta, pare servire: vedremo se gli ultimi giorni lo porteranno a Roma.

A centrocampo la squadra sembra completa, in porta la possibilità che Lukasz Skorupski resti e si giochi il posto da titolare con Alisson sono a questo punto molto alte. Detto dell'attacco, il reparto da registrare sembra la difesa. Da capire le condizioni degli esterni difensivi, quasi tutti reduci da infortunio o in fase di recupero. Al centro, in rialzo le quotazioni di Aleksandar Dragovic del Bayer Leverkusen. I giallorossi lo tengono d'occhio da tempo e potrebbero muoversi in maniera concreta.