© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Ventuno reti, Fabio Quagliarella è il capocannoniere della Serie A che non t'aspetti. Blucerchiato, azzurro, trentasei anni e una nuova primavera. Andrea Belotti, undici in meno sulla carta d'identità, undici in meno sul tabellino marcatori in stagione. E' l'anno al contrario e che non t'aspetti, dove il Toro di Calcinate segna ma non quanto sperato, dove il veterano di Castellamare di Stabia lo fa come non aveva mai fatto prima. Tanto da convincere Roberto Mancini a chiamare lui, mica l'ex numero nove azzurro, meno undici in tutto, in stagione. Nei pro e nei contro, se esser più maturi possa essere considerato solo uno svantaggio, s'intende. Quella di oggi sarà una sfida speciale, Marco Giampaolo esagera se parla di sogno Champions ma il braccino delle rivali dirette per l'Europa lascia la matematica come spiraglio spalancato per entrambe le squadre. Così passa dalla voglia di rinvicita di Belotti e da quella di essere ancora Peter Pan di Quagliarella, un sogno grande così, per Sampdoria e Torino.