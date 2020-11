Menomale che non è arrivata l'offerta giusta: la Lazio, Caicedo e lo switch non riuscito

Felipe Caicedo questa estate doveva lasciare la Lazio. Senza timore di smentita, l'attaccante ecuadoregno era stato messo sul mercato dalla società biancoceleste, che ha preso Muriqi dal Fenerbahce e avrebbe presto volentieri anche un altro attaccante (Borja Mayoral, poi andato alla Roma..). Prima di prendere un'altra punta, però, condizione necessaria e sufficiente doveva essere l'uscita dell'ex Espanyol, che aveva accettato questa decisione ed era pronto anche a un campionato di seconda fascia pur di strappare il contratto della vita.

L'offerta giusta non è però mai arrivata perché Tare, che l'aveva messo sul mercato, voleva sei milioni di euro per cederlo. Lo voleva l'Al-Gharafa, c'era soprattutto l'Al Duhail, club che dal mercato italiano sperava di acquistare il sostituto di Mario Mandzukic. Il club qatariota, scottato però dal dietrofront del centravanti croato, era pronto a investire sull'ingaggio ma meno sul cartellino, e per questo non è mai andato oltre un'offerta da 2 milioni di euro. Troppo poco per la Lazio, che da metà settembre è entrata nell'ordine di idee di tenere almeno un'altra stagione il panterone sudamericano senza grossi rimpianti. E facendo senza dubbio la scelta migliore.

Perché Caicedo è il centravanti di riserva che tutti vorrebbero. Domenica ha risolto al 98esimo la sfida contro il Torino, stasera all'81esimo ha riacciuffato il match con lo Zenit San Pietroburgo con la rete dell'1-1. A 32 anni, il primo gol in Champions League e il terzo in stagione per un attaccante che ha sempre accettato il suo ruolo in questa Lazio, ovvero quello di centravanti di riserva. E l'ha sempre ricoperto nel migliore dei modi, ovvero provando a fare la differenza pur giocando pochi minuti. Stasera c'è riuscito, così come domenica. E questi esempi non sono due novità: perché Caicedo, pur essendo uno degli attaccanti più sottovalutati della nostra Serie A in questa Lazio formato Champions ci sta benissimo. E infatti Inzaghi se lo tiene sempre stretto da ormai quattro stagioni.