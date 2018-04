Mentalità e coraggio, così Gattuso ha conquistato il Milan e i suoi tifosi  

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Con la sconfitta all’Allianz Stadium il Milan perde l’imbattibilità di questo 2018. Ma il dato merita una seria riflessione: i rossoneri hanno perso per la prima volta in questo nuovo anno dopo 3 mesi, in cui ha avuto un andamento da vertice, dopo aver disputato 80 minuti ad alto livello in casa della capolista, la cui rosa è nettamente più ampia e forte di quella gestita da Gattuso. Questa trasformazione rispetto ad inizio stagione è arrivata solo grazie al lavoro prezioso di Gennaro Gattuso e del suo staff. Il tecnico calabrese ha trasformato una serie di giocatori buoni in un collettivo compatto e ben amalgamato. Se il Milan ora spera ancora di agguantare il quarto posto è solo merito dell’allenatore calabrese, bravo a fare le cose semplici e mettere i giocatori giusti al posto giusto, consegnando loro i concetti chiave per migliorare.

E’ un Milan temibile, che ha fatto tremare la Juve in casa propria, ha uno spirito da guerriero e sa stare bene in campo. Gattuso ha ormai conquistato la fiducia dei suoi ragazzi e del pubblico, in poco tempo si è passati dallo scetticismo iniziale ad una convinzione: Rino può essere il futuro del Milan. Per questo il rinnovo è ormai scontato, tutti sanno che ogni momento può essere quello giusto per la firma sul contratto, un prolungamento del matrimonio che sarebbe la naturale prosecuzione di un rapporto sbocciato nel corso delle settimane.