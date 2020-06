Mentana e le critiche dell'OMS ai tifosi del Napoli: "Sarei sceso in strada anch'io..."

Enrico Mentana, direttore de 'La7', tramite il suo profilo facebook ha commentato le durissime critiche piovute questa mattina sui tifosi del Napoli. Il Professor Ranieri-Guerra, direttore generale aggiunto dell'Oms e componente del comitato tecnico-scientifico a supporto del Ministro dell Salute, ha definito sciagurati i sostenitori del Napoli che si sono riversati in piazza per il successo della Coppa Italia. "Ha ragione, per carità - ha scritto Mentana - ma il calcio senza festeggiamenti è un gioco da Playstation. Fossi stato tifoso del Napoli sarei sceso in strada anch'io".