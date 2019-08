© foto di Insidefoto/Image Sport

Romelu Lukaku è pronto a diventare il colpo più costoso della storia dell'Inter: il belga, stando a quanto rivela Enrico Mentana su Open, diventerà un nuovo rinforzo per Antonio Conte grazie l'affare chiuso in mattinata con il Manchester United. Decisiva l’ultima offerta da circa 83 milioni di euro pagabili in due anni, bonus compresi: una proposta che avrebbe "frantumato" le ultime perplessità del Red Devils. Il colosso belga firmerà un contratto di cinque anni a circa 8 milioni di euro a stagione.