"Meraviglioso ma difficile". Barella è pronto per le big e Giulini lo sa

© foto di Federico Gaetano

Ci sono giocatori per i quali il gol è necessario, perché altrimenti non li vedresti. A Nicolò Barella non serve segnare, per spiccare. Migliore in campo nel 3-0 del Cagliari sul Chievo, protagonista assoluto tra suggerimenti e ripartenze, rotture per gli avversari e costruzione per i suoi. Centrocampista totale, pronto a spiccare il volo: "sarebbe meraviglioso trattenerlo, ma è difficile". Parole e musica di Giulini, che non nasconde come un giocatore del genere risulti ormai quasi sacrificato, per quanto immaginiamo anche felice, nella comfort zone dell'abbraccio del suo popolo. Stella del Cagliari, stella della Nazionale, ad agosto potrebbe diventare la stella di una big. Più Inter e Roma che Napoli o Juventus, per motivi diversi a seconda dei casi. Ma destinato ai vertici, perché senza girarci troppo attorno è quello che merita. Ha ragione Giulini: trattenerlo, per il Cagliari, sarebbe sicuramente meraviglioso. Soprattutto per il popolo di Cagliari. Ma è anche giusto premiare la crescita costante di un ragazzo che non si è fermato e giornata dopo giornata ha mostrato di ampliare il proprio bagaglio tecnico, di smussare i propri limiti. Sarebbe meraviglioso, è vero, ma forse anche ingiusto fargli pesare la possibilità di lasciare casa sua. Giulini lo sa, e infatti non nasconde la difficoltà. Resta il dubbio sul valore: 50 milioni di euro, con buone probabilità, sono ancora troppi per un giocatore che si promette meraviglioso ma sin qui non ha mai giocato ad altissimi livelli. Almeno per ora.