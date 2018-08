Mercato -2: Atletico Madrid, cosa manca? Un colpo solo se parte F.Luis

© foto di J.M.Colomo

Come spesso accade, l'Atletico Madrid sul mercato si concentra più sul preservare l'organico che tanto bene sta facendo sotto la guida di Diego Pablo Simeone. Nessuna rivoluzione per non perdere l'assetto, giusto qualche colpo di spessore ben architettato, sotto precisa richiesta dell'allenatore argentino. Pertanto a due giorni dalla fine del mercato - ma lo stesso discorso l'avremmo potuto fare anche un paio di settimane fa - la rosa è completa e, soltanto se qualcuno dovesse inaspettatamente andar via, potrebbe esserci qualche colpo finale. Come, ad esempio, Juan Bernat, che raggiungerebbe di corsa Madrid se soltanto i Colchoneros aprissero al suo acquisto. Tutto dipende dall'eventuale cessione di Filipe Luis, per il quale il PSG insiste, ma per ora ad avere la meglio sono le resistenze del presidente Cerezo. Nel caso le alternative sono quattro: Son Kieran Tierney del Celtic, Alex Grimaldo del Benfica, Jordan Amavi dell'Olympique Marsiglia e Ferland Mendy dell'Olympique Lione. Ad oggi l'ipotesi più probabile è che tutto resti com'è.