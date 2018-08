Mercato -2: Barcellona, cosa manca? L'unica incognita è Rafinha

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Arturo Vidal è l'ultimo colpo di mercato del Barcellona, che non sembra intenzionato a puntellare ulteriormente la rosa. L'idea arriva da Ernesto Valverde, che sembra ben contento dei calciatori a sua disposizione. Qualcosina potrebbe mancare a centrocampo, ma di fatto sono arrivati il cileno e pure Arhur Melo, che tanto bene sta facendo in questo inizio di stagione. L'unica incognita è legata a Rafinha. Il Real Betis sta insistendo per portare a Siviglia l'ex Inter, ma sono ancora in corso le valutazione della dirigenza blaugrana. Il tecnico ne sembra abbastanza soddisfatto, ma la tentazione di un corposo incasso potrebbe convincerlo a lasciarlo partire. Nel caso, a due giorni dalla fine del sessione estiva, sarebbe molto difficile rimpiazzarlo. Fosse per Valverde, si resterebbe così com'è. Ma - si sa - le vie del mercato sono infinite, dunque mai dire mai.