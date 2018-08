Mercato -2: Bayern Monaco, cosa manca? Niente rimpiazzo per Coman

© foto di Insidefoto/Image Sport

Due giorni alla fine del mercato in Germania, Spagna e Francia e c'è ancora qualche big indaffarata. Non il Bayern Monaco, che è più impegnato sulle uscite che sugli acquisti. Da questo punto di vista c'è un asse caldo con il PSG, al quale la dirigenza bavarese sta offrendo diversi calciatori. Renato Sanches non sembra rientrare più nei piani ed è stato proposto al ds Henrique, ma il tempo stringe. Anche Juan Bernat potrebbe partire, ma lo spagnolo preferirebbe il ritorno in patria al passaggio in Francia. Il nome più importante, però, è quello di Jerome Boateng. "Al 50% partirà", dicono dal Bayern Monaco, ed è proprio il PSG la squadra maggiormente interessata. Ma di questo ne parleremo in chiave PSG.

Le brutte notizie per Niko Kovac arrivano dal campo. Kingsley Coman s'è gravemente infortunato, starà fuori circa tre mesi e dalla Germania rilanciano voci di un Bayern nuovamente sul mercato per rimpiazzarlo. Si è parlato di Juan Cuadrado, per cui pareva pronto un importante investimento, o di Julian Draxler, ma il presidente Hoeness ha spiegato che non verrà preso alcuno sostituto: "Non possiamo comprare un calciatore per soli tre mesi". In entrata difficilmente dunque sarà fatto dell'altro, le parole del numero uno bavarese sembrano chiudere ad ulteriori acquisti. Anche a quello di Benjamin Pavard, per cui magari se ne riparlerà a gennaio. Per i dirigenti la rosa del Bayern Monaco è già competitiva, sicuramente la più forte della Bundesliga, ma forse per la Champions League qualcosina in più servirebbe.