Mercato -2: Borussia Dortmund, che manca? Quasi nulla dopo Alcaçer

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Al Borussia Dortmund mancava un attaccante e l'attaccante è arrivato. Nella giornata di ieri è stato ufficializzato l'acquisto di Paco Alcaçer dal Barcellona, dopo aver raggiunto la Germania già martedì per visite mediche e firma. Prima il sodalizio tedesco ci aveva provato per Divock Origi, sbattendo però contro il muro del Liverpool e delle sue esagerate richieste economiche. Nel mirino della formazione di Lucien Favre, intenzionato ad imbastire un progetto tecnico improntato sul 4-2-3-1, c'è ancora Julen Draxler. L'ala teutonica piace molto alla dirigenza giallonera, che però è disposto ad acquistarlo soltanto a condizioni favorevoli. Più che altro in queste ultime quarantott'ore di mercato bisognerà resistere agli assalti degli altri club soprattutto per Sahin e Weigl, dei quali il BvB difficilmente si priverà. Di fatto un ultimo innesto può arrivare ancora nel reparto avanzato, ma l'organico è pressoché fatto.