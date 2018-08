Mercato -2, Candreva e Joao Mario. In uscita ma senza offerta

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

La verità è che l'Inter non considera certo incedibili Antonio Candreva e Joao Mario. Tutt'altro. 2,7 milioni di euro a stagione per il portoghese, 2,2 per l'italiano, la società milanese non disdegnerebbe certo la possibilità di liberarsi di stipendi tanto importanti per i due calciatori. Solo che per Candreva c'erano sì sirene inglesi ma il mercato in Terra d'Albione è terminato. E il Betis Siviglia, che sembrava la formazione più in pressing delle altre per il lusitano, è andato forte su Rafinha del Barcellona. Così entrambi restano in uscita. Oggi, domani, dopodomani. Poi la sensazione è che, a meno che un club portoghese non vada alla carica il 1 settembre per Joao Mario, visto che il mercato in terra lusitana finirà un giorno dopo, entrambi rischiano di restare. Almeno fino a gennaio. Quando resterebbero ancora in partenza. In attesa di un'offerta.