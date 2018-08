Mercato -2, Coric e Zaniolo. Coi big della Roma o a crescere altrove?

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il ds della Roma, Monchi, non ha escluso che Ante Coric possa lasciare la Roma in prestito. Questo, però, risale al pre-addio di Kevin Strootman direzione Olympique Marsiglia. A un reparto che adesso potrebbe contare anche nei tocchi e nei tacchi dell'ex Dinamo Zagabria. Arrivato questa estate, il classe '98 in patria è stato paragonato a campioni del calibro di Zvonimir Boban e Robert Prosinecki. Già nazionale nonostante la giovanissima età, secondo gli addetti ai lavori è un predestinato. Il problema è che la Roma nel reparto ha: Steven Nzonzi. Daniele De Rossi. Lorenzo Pellegrini. Bryan Cristante. Javier Pastore. Potrebbe essere lui il sesto, anche se Eusebio Di Francesco potrebbe decidere col passare delle giornate di virare dalla mediana a 3 al 4-2-3-1. Un addio ma solo ed esclusivamente in prestito non è da escludere e lo stesso vale per Nicolò Zaniolo. Arrivato all'interno dell'operazione Radja Nainggolan con l'Inter, il baby italiano poteva andare in prestito a un club di Serie A per farsi le ossa con calma. Solo che il mercato nostrano è chiuso e adesso Monchi deve valutare se un'esperienza all'estero possa essere formativa per l'ex Fiorentina ed Entella o se per lui, come per Coric, sia meglio crescere giocando poco o niente all'ombra dei big alla Roma.