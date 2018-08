Mercato -2, l'asta per Marchisio e un'Europa di possibilità

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Una rescissione inattesa per tempistiche e dolorosa per i cuori dei tifosi della Juventus. Claudio Marchisio che se ne va, un'era che finisce. De domani, ancora, non c'è certezza. Però è chiaro, lecito e pure scontato, che il Principino è giocatore che fa gola a mezza Europa. Per qualità, personalità, esperienza. Non è più il Gerrard d'Italia di qualche anno fa, perché la carta d'identità è impietosa anche coi campioni. Però è sempre giocatore di livello internazionale ed è per questo che in questi giorni sarà oggetto e soggetto di richieste e offerte. Aver rescisso con la Juventus prima della fine del mercato italiano gli permetterà di avere più tempo per accasarsi altrove ma è chiaro che i vari club completeranno in linea di massima i propri progetti tecnici proprio in queste ore. Lo Sporting Club de Portugal è un'ipotesi. Il Monaco sempre più distante, occhio al Bordeaux se dovesse arrivare Claudio Ranieri e pure allo Zenit di San Pietroburgo. Per il più grande gioiello svincolato del calcio mondiale.