Mercato -2, la Fiorentina e i casi spinosi dei tanti esuberi

© foto di Giacomo Morini

Chiuso ufficialmente il mercato in entrata, la Fiorentina ha ancora alcuni esuberi da piazzare in uscita. Una mini lista che conta ancora di nomi importanti che, per adesso, non hanno trovato sistemazione. Su tutti i due uruguaiani, Maxi Olivera e Sebastian Cristoforo. Per il terzino c'erano ipotesi italiane, Cagliari in primis, sirene spagnole ma per adesso non si è concretizzato niente. Lo stesso vale per l'ex centrocampista del Siviglia: Biraghi e Hancko chiudono Maxi Olivera, in mediana non c'è spazio per Cristoforo e il tandem Corvino-Freitas sta vagliando ipotesi anche in Turchia e Grecia. Dovrebbe andare al Twente, in Olanda, l'esterno norvegese Rafik Zekhnini, Cyril Thereau è invece sempre più ai margini del progetto. Per il francese ex Udinese c'è l'ostacolo di un contratto importante per ancora due stagioni che ha bloccato l'addio destinazione Serie A. Sono spuntati sondaggi in Belgio e Romania nelle scorse settimane ma, adesso, tutto tace. E il tempo stringe per le cessioni di casa Fiorentina, per non avere esuberi importanti ai margini della rosa di Stefano Pioli.