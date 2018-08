Mercato -2, lo strano caso di Halilovic. Gioiello già in partenza

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Arrivato come ultimo colpo della gestione Mirabelli-Fassone in casa Milan, quello di Alen Halilovic è uno strano caso di mercato. Talento cristallino ma forse ancora acerbo, il croato potrebbe essere già sul piede di partenza in casa Milan. I tanti innesti in mediana e sulla trequarti, infatti, chiudono tanti spazi per il gioiello dei Balcani reduce dall'ultima stagione in prestito dall'Amburgo al Las Palmas. Le sirene spagnole degli ultimi giorni raccontano che potrebbe far proprio ritorno in Liga, magari in prestito dal club rossonero: il Girona è interessato, l'Espanyol penserebbe addirittura a comprarlo. Al momento del suo arrivo a Milano, si disse chiaramente onorato di vestire la maglia rossonera e Gattuso sottolineò di vederlo come mezz'ala. Solo che lì è arrivato Tiemoue Bakayoko dal Chelsea, è rimasto Andrea Bertolacci ed è un ruolo dove rischia di trovare ben pochi spazi. Idem per quello d'esterno d'attacco, dove l'approdo in rossonero di Samu Castillejo lascia pensare che per Halilovic, in questa stagione, ci saranno pochi minuti. E per questo l'addio in questi ultimi giorni di mercato non è certo da scartare.