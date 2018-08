Mercato -2: Marsiglia, cosa manca? L'attaccante può arrivare dall'Italia

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Amavi, Anguissa, Cabella, Caleta-Car, Doria, Hubocan, Khaoui e Strootman. E' stato un mercato pieno quello dell'Olympique Marsiglia, tra acquisti pagati profumatamente e ritorni dai vari prestiti. Rudi Garcia potrà contare su diversi nuovi innesti, ma in queste ultime quarantotto ore di mercato qualche altra cosa potrà succedere. La richiesta dell'allenatore ex Roma è ben precisa: Moussa Dembélé, attaccante classe '97 in forza al Celtic Glasgow, per cui l'OM è pronto a mettere sul piatto circa 25 milioni. L'alternativa è Moise Kean, che la Juventus ha offerto un po' ovunque e potrebbe spostarsi in Francia, dove una punta è necessaria. D'altronde era stato puntato tutto su Mario Balotelli, obiettivo alla fine sfumato per la sua permanenza al Nizza.

Per il resto, con l'acquisto del centrocampista olandese, gli altri reparti sono completi. Al massimo ora potrebbe esserci qualche cessione. I nomi in uscita sono soprattutto due. Valère Germain andrà certamente via, un anno dopo aver accettato la corte della formazione di Rudi Garcia. La punta è nel mirino di Bordeaux e Strasburgo. L'altro profilo destinato a partire è Aymen Abdennour, che ha ricevuto diverse proposte dalla Liga, precisamente da Leganes e Levante. C'è da convincere il centrale ex Valencia a tornare in Spagna, poi si attenderà l'assalto finale di uno dei due club iberici.