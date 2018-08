Mercato -2: Monaco, cosa manca? Loftus-Cheek o Xadas in mediana

© foto di Insidefoto/Image Sport

Il colpo importante il Monaco l'ha piazzato ieri: Benjamin Henrichs è stato ufficializzato, contratto quinquennale per circa 20 milioni di euro. Adesso, a quarantott'ore dalla chiusura del mercato, manca davvero poco per terminare al meglio la campagna acquisti. Vista la cessione di Fabinho al Liverpool, resterebbe un centrocampista da regalare a Leonardo Jardim, quantomeno per rimpinguare numericamente la rosa in quella zona di campo. L'obiettivo principale è Ruben Loftus-Cheek, che potrebbe lasciare il Chelsea poiché non al centro del progetto tecnico di Maurizio Sarri. Il club monegasco chiede il prestito, da capire ora se la dirigenza aprirà a questa formula. L'alternativa, invece, arriva dal Portogallo: si tratta di Bruno Xadas dello Sporting Braga, un classe '97 di cui si dice un gran bene e già perno della nazionale under 21 lusitana. Il problema però è il costo: proprio perché considerato uno dei migliori prospetti del Portogallo l'investimento sarebbe di quelli importanti.