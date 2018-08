Mercato -2, Niang e Ljajic: al Torino ne resterà soltanto uno

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

I tifosi applaudono. Adem Ljajic prepara la valigia. Il Besiktas lo aspetta ma, contestualmente, pure il Rennes fa sul serio per M'Baye Niang. Sicché il Torino ha l'imbarazzo della scelta in queste ultime ore coi mercati internazionali aperti. Con Andrea Belotti, Simone Zaza e un ben più che ritrovato, e presto rinnovato, Iago Falque in rosa, farà partire una punta. Il senegalese pareva il maggior indiziato ma adesso è Ljajic in pole position, nonostante l'ultima splendida prestazione e impatto nella gara finita poi 2-2 contro l'Inter. "Meglio cederlo se in panchina è scontento", ha detto di lui Urbano Cairo. Tutto è dunque nelle mani del calciatore. Se vorrà restare, dovrà guadagnarsi minutaggio e quello spazio che ora è nei piedi del Gallo e dello spagnolo con Zaza alle loro spalle. In quel caso sarà Niang a lasciare, con la Francia più vicina. Altrimenti, Adem volerà in Turchia. E sarà il senegalese a giocarsi le sue carte a Torino.