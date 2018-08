Mercato -2: PSG, cosa manca? Asse col Bayern Monaco per la difesa

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

L'asse più caldo di questi ultimi giorni di mercato dei maggiori campionati europei (esclusi Serie A e Premier League) è quello che lega il PSG al Bayern Monaco. Diversi sono i nomi in ballo, specialmente per la difesa. In primis Jerome Boateng, che è deve lasciare la Baviera praticamente da fine giugno. E da fine giugno i parigini ci pensano, ci provano, lavorano sui contatti e, soprattutto, sul prezzo. La richiesta del presidente Hoeness è alta, circa 50 milioni, mentre dalla capitale francese al massimo sono pronti ad investirne trenta. Pian piano il costo sembra destinato a crescere e la sensazione è che con un ultimo sforzo da parte del ds Henrique la quadra possa esser trovata. Con il sodalizio teutonico si parla anche di Juan Bernat. Il PSG cerca infatti un terzino sinistro e, dopo aver ricevuto un (quasi) definitivo 'no' dall'Atletico Madrid per Filipe Luis, quello dello spagnolo di Germania potrebbe essere il nome buono. Ma resta da convincere il calciatore, che preferirebbe il ritorno in patria.

Negli ultimi giorni il club parigino ha lavorato molto anche sulle uscite. Nella giornata di ieri è stato ceduto Gonçalo Guedes al Valencia, adesso resta da piazzare Kevin Trapp. Troppi i portieri in rosa, tutti di spessore. L'estremo difensore teutonico è chiuso da Gianluigi Buffon ed Alphonse Areola, vorrebbe giocarsi le sue possibilità ma è considerato il terzo portiere. Pertanto c'è un discorso avviato con il Nizza, alla ricerca del suo numero uno. Resterebbe da convincere Trapp stesso e per questo un ruolo importante potrebbe giocarlo sua moglie, a cui piacerebbe un'esperienza in Riviera.