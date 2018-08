Mercato -2: Real Madrid, cosa manca? C'è la punta che vuole Lopetegui

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Siamo ormai a due giorni dalla fine del mercato anche per quei Paesi in cui terminerà il 31 agosto, come accadeva negli scorsi anni anche in Serie A. In Spagna il Real Madrid, dopo aver perso Cristiano Ronaldo, non l'ha ancora ufficialmente rimpiazzato, ma adesso il nome giusto è stato trovato e a breve dovrebbe sbarcare a Valdedebas. Si tratta di un ritorno, quello di Mariano Diaz, cresciuto nella cantera delle Merengues, consacratosi poi all'Olympique Lione e adesso nuovamente pronto a rimettersi la camiseta blanca addosso. L'attaccante ispano-dominicano aveva trovato un accordo con il Siviglia, ma il Real Madrid è ben deciso a far valere la sua recompra, tant'è che in Spagna danno ormai per fatto l'acquisto. E così Julen Lopetegui avrà finalmente il centravanti tanto desiderato.

Cosa manca ancora? Forse un centrocampista, vista la partenza di Mateo Kovacic direzione Chelsea, ma l'idea della dirigenza madridista sembra quella di puntare sugli uomini già presenti in rosa, rilanciano Dani Ceballos ad esempio, senza effettuare alcun tipo d'investimento almeno fino a gennaio in questa zona del campo. Sicuramente manca - almeno numericamente - un centrale difensivo: in rosa ci sono Ramos, Varane, Vallejo (richiesto però dalla Real Sociedad) e Nacho, ma quest'ultimo potrebbe essere considerato anche come alternativa a Marcelo a sinistra. Piace ancora Raheem Sterling, ma è un affare che potrà entrare nel vivo in futuro e non adesso, dal momento che il Manchester City non potrebbe rimpiazzarlo per la chiusura anticipata del mercato.

Dunque nelle ultime quarantott'ore si penserà soprattutto alle uscite. Dopo aver piazzato Lunin al Leganes, ci sarebbe un altro portiere da cedere, visto che ora in organico sono quattro. L'indiziato maggiore è Kiko Casilla, che però sta ripetutamente rifiutando il passaggio all'Auxerre. Jesus Vallejo può finire, come detto, alla Real Sociedad, ma potrà partire soltanto in caso di acquisto di un nuovo centrale. In attacco, invece, a far spazio a Mariano Diaz potrebbe essere Borja Mayoral, finito ufficialmente nel mirino del Siviglia.