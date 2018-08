Mercato -2: Siviglia, cosa manca? Beffa dal Real, si cerca un'altra punta

© foto di J.M.Colomo

Dopo aver visto sfumare al fotofinish l'affare Mariano Diaz, soffiato dal Real Madrid nonostante ci fosse l'accordo con l'Olympique Lione, il Siviglia cerca un altro attaccante in questi ultimissimi giorni di mercato, dopo aver già accolto André Silva, preso in prestito dal Milan. E la pesca potrebbe portare proprio nella capitale spagnola. L'opzione più probabile è infatti Borja Mayoral, che proprio per l'arrivo di Mariano Diaz sembra aver le valigie pronte. Il sodalizio andaluso è un'opzione perfetta per il canterano madrileno e nelle prossime ore la trattativa può entrare nel vivo. L'alternativa è Maxi Gomez del Celta Vigo, autore di un'ottima stagione lo scorso anno, ma la richiesta è altissima: 50 milioni di euro.

Gli ultimi nomi emersi da questo punto di vista sono Quincy Promes, accostato anche al Milan quando in Italia il mercato era aperto. Lo Spartak Mosca vuole 25 milioni per lasciarlo partire, ma probabilmente con 20 milioni si riuscirebbe comunque a prenderlo. Infine c'è Portu, da tempo nel mirino della squadra di Pablo Machin. Il Girona chiede 18 milioni e, se dovessero sfumare le altre piste, il club catalano verrebbe accontentato. In uscita c'è Luis Muriel, su cui c'è l'interesse dello Sporting Clube de Portugal. Un'uscita ed un'entrata, dovrebbe chiudersi così nei prossimi due giorni il mercato del Siviglia.