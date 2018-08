Mercato -2, uscite in vista per la Lazio. Ma non Lukaku

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Non è finito il mercato della Lazio. Perché il direttore sportivo biancoceleste Igli Tare è ancora al lavoro per piazzare alcuni giocatori che non rientrano tra le prime scelte del tecnico Simone Inzaghi. Negli scorsi giorni è spuntato, in questa lista, anche il nome di Jordan Lukaku ma quel che filtra da Roma è che il giocatore sia solo fermo per ko e non in uscita, bensì all'interno del progetto tecnico biancoceleste. Una lista che comunque ha nomi importanti. Ricardo Kishna ha espresso la sua volontà di restare in Olanda e c'è la forte ipotesi ADO Den Haag. Brayan Perea vorrebbe andare via ma al momento non fioccano le proposte. Per il portiere Ivan Vargic c'è l'ipotesi di un ritorno in patria. Ravel Morrison, dopo l'esperienza messicana, è in attesa di novità. Mauricio potrebbe tornare in Brasile, magari al Vasco da Gama per formare una coppia d'esperienza in difesa con Leandro Castan. Sirene europee pure per Joseph Minala, da valutare il mercato in Serie C per Lombardi e Filippini.