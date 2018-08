Mercato -2: Valencia, cosa manca? Buco in difesa, c'è l'idea Boyata

© foto di Insidefoto/Image Sport

Si attendevano botti finali per l'ultima settimana di mercato e a tre giorni dalla chiusura il Valencia ha rispettato le attese: Gonçalo Guedes è tornato a casa, come ha scritto il club sui propri canali ufficiali, preso stavolta a titolo definitivo dal PSG. Adesso, quando di giorni alla chiusura della sessione estiva mancano soltanto due giorni, difficilmente ci sarà qualche ulteriore innesto per Marcelino. Si è parlato di un attaccante, ma soltanto Rodrigo avesse fatto le valigie, cedendo alle lusinghe del Real Madrid. Il caso legato al centravanti iberico è stato però chiuso, tant'è che i Blancos hanno dovuto virare su Mariano Diaz. Una lacuna, forse, c'è al centro della difesa. Tant'è che dalla Spagna rilanciano il nome di Dedryck Boyata, belga del Celtic che s'è messo ben in mostra nel corso dell'ultimo Mondiale russo. Il centrale interessa fortemente anche ad altri club e per questo si tratta di un affare sicuramente molto complicato. Sarebbe una soluzione interessante per questi ultimissimi giorni di mercato, ma il tempo adesso stringe davvero.