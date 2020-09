Mercato al via: i contatti e le trattative delle big

vedi letture

Una cornice suggestiva per una sessione di mercato atipica, ma comunque ricca di colpi di scena e di trattative destinate a decollare a breve. Inevitabile che l’attenzione sia catalizzata dalla potenziale lotta al vertice, con l’Inter che dopo avere rinsaldato il suo rapporto con Antonio Conte vuole accontentare il suo tecnico anche rispetto ai nuovi arrivi, arrivando a sacrificare anche trattative impostate da tempo come quella legata a Tonali. Vidal è l’obiettivo più raggungibile per la mediana: l’agente del cileno è al lavoro per costruire un’operazione senza esborso economico e che possa garantire al tecnico leccese il suo pupillo. Poi sarà la volta del grande assalto all'altro centrocampista: il preferito in assoluto è il francese del Chelsea Kante che potrebbe rappresentare un grande alleato vista la sua volontà di provare esperienze diverse dai Blues e dalla Premier League. Ndombele una valida alternativa, magari con la possibilità di inserire Skriniar o Brozovic in contropartita per arrivare ad uno degli obiettivi.

Fervono i contatti anche sull’asse Torino-Roma-Napoli per stabilire i destini dei giocatori coinvolti: Pirlo non vede l’ora di abbracciare Dzeko, Milik è destinato a Roma ed Under farebbe il percorso inverso insieme a Riccardi e ad un bonifico da ancora da identificare. Poi sarà la volta dei contatti con il Sassuolo, la merce pregiata e valorizzata da De Zerbi è identificata da Locatelli e Boga: Juventus e Napoli sono sull’attenti.

Capitolo a parte lo merita il Milan, chiuso Tonali sarà tempo di regalare a Pioli un altro centrocampista: Bakayoko sugli scudi. Brahim Diaz è in dirittura d’arrivo ed attenzione anche ad Aurier: con una cessione tra gli esterni la pista tornerebbe attuale, almeno quanto quelle battute sull’asse Premier SerieA che porteranno Castagne a vestire la maglia del Leicester e Gosens a non avere ancora chiaro il suo destino. Una fiera di sogni e di bonifici, in una cornice come Rimini che fa da preludio a settimane molto più calde di quanto solitamente prospetta il mese di settembre.