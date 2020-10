Mercato alla Monchi e più aspettative. Il Siviglia prova a essere protagonista anche in Champions

Un mercato in pieno stile Monchi. Il Siviglia, inteso come club, è ancora avvolto nell'alone di entusiasmo dopo il successo in Europa League. Una coppa, la seconda per importanza a livello europeo, che quelli di Nerviòn considerano quasi un diritto acquisito, visto lo storico recente. In Champions però manca ancora l'ultimo passo, l'ultimo gradino, l'ultimo exploit che permetta alla squadra andalusa di consacrarsi definitivamente fra le big del continente. Per questo, Monchi ha portato avanti un mercato specifico, pur con alla base le proprie idee e la propria filosofia.

Non solo Rakitic - Il primo e unico obiettivo non negoziabile è sempre stato Ivan Rakitic. Una volta capito che il Barça lo avrebbe liberato quasi a zero, Monchi ha attivato i suoi canali e convinto il croato a tornare al Sanchez-Pizjuan. Ma oltre a Rakitic, sono arrivati giocatori pronti per esplodere come Oscar Rodriguez dal Real Madrid, Oussama Idrissi dall'AZ Alkmaar, Marcos Acuna dallo Sporting e Karim Rekik dall'Hertha Berlino. Giocatori giovani, di qualità, ma che ancora non hanno espresso tutto il proprio potenziale. E che di certo aumentano la profondità della rosa a disposizione di Lopetegui.

Il percorso in questo avvio di stagione - La stagione in corso si è aperta con la sconfitta contro il Bayern Monaco nella Supercoppa Europea. Un ko preventivabile, anche se difficile da digerire per come è maturato. In campionato, invece, dopo un iniziale doppietta di vittorie ecco i primi intoppi: prima il pareggio contro il Barcellona, poi l'inatteso ko contro il Granada nel derby andaluso.