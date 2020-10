Mercato chiuso, ora la Roma va a caccia del ds. Rangnick e Paratici restano in prima fila

Chiuso il mercato, adesso i Friedkin sono al lavoro per proseguire il processo di ristrutturazione della società. La prima mossa da fare, calendarizzata da tempo al termine del mercato, è quella di scegliere il nuovo direttore sportivo. Diventa prioritaria in questo momento - sottolinea il Corriere dello Sport - per preparare il mercato di gennaio e per mettere una persona di calcio al fianco di Fonseca. Verranno valutati Rangnick (che ha già incontrato i nuovi proprietari della Roma), Orta e Paratici, che ha salutato Friedkin con grande confidenza in tribuna all’Olimpico in occasione di Roma-Juventus. Piace anche il profilo di Campos, che potrebbe indicare un direttore di sua fiducia. Fonseca è stato accontentato con i rinforzi, ora la società si aspetta i risultati.