Mercato chiuso, parla Pradè: "Fiorentina forte e completa. Abbiamo fatto più di 40 uscite"

vedi letture

Conferenza stampa di fine mercato per Daniele Pradè, ds della Fiorentina che fra le altre cose si è soffermato sul totale delle operazioni messe a segno tra entrate e uscite: "Secondo me abbiamo un'ottima squadra. Una squadra forte, completa. Una squadra che logicamente è in un percorso di crescita. Dalla fine del mercato della stagione scorsa ad oggi abbiamo cambiato 19 elementi, sono rimasti solo Pezzella e Milenkovic, gli altri sono Dragowski che era andato all'Empoli, Biraghi all'Inter e Vlahovic che era un ragazzo. Abbiamo 19 calciatori che possono essere importante nell'undici. Siamo passati a 86 milioni di ricavi con costo del personale di 70 milioni. Per farvi capire quanto costa questa azienda, soprattutto in un periodo molto difficile. Siamo in un periodo economicamente molto difficile. Abbiamo preso dei calciatori con ingaggi importanti. In questo mercato abbiamo fatto più di quaranta uscite, siamo passati da un parco giocatori di 75 giocatori e stiamo piano piano ripulendo tutto quello che non consideravamo valido per la prima squadra. Siamo riusciti a fare tanto, Saponara è un ragazzo serissimo e non dà fastidio nessuno se rimane alla Fiorentina ma non sarà facile giocare. Sono rimasti poi Eysseric e Montiel. Gli altri, fra incentivi, abbiamo fatto il nostro lavoro. La squadra adesso deve prendere consapevolezza. Abbiamo fatto un'ottima partita col Torino e abbiamo vinto, abbiamo fatto una grande prestazione a Milano con l'Inter dove abbiamo perso immeritatamente e abbiamo fatto una partita che non ci aspettavamo con la Samp. E' una squadra che sento mia, ora possono darci ragione o torto solo tempo e risultati. Tutto quello che c'era da poter fare lo abbiamo fatto".

Clicca qui per rileggere la conferenza stampa integrale di Daniele Pradè!