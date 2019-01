Mercato chiuso per tutte le big, o quasi. Solo la Lazio con Romulo

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

A poco meno di cinque ore dalla chiusura del mercato, sembra già quasi tutto fatto per le squadre di Serie A. La Juventus, al di là degli abboccamenti per Bruno Alves, non aggiungerà un difensore centrale al suo roster, come l'Inter non riesce a cedere Perisic e far partire il domino che avrebbe coinvolto anche Ferreira Carrasco. Il belga piaceva anche al Milan, che però ha fatto l'ultimo tentativo per Allan Saint-Maximin, del Nizza, che però non era cedibile: i francesi lo metteranno sul mercato a giugno. La Roma, dopo avere perso Wilmar Barrios, ha avuto la tegola del Franchi, con il perentorio 7-1 della Fiorentina che di fatto sposta l'attenzione sul campo e sull'eventuale sostituzione di Di Francesco. L'Atalanta potrebbe rimanere così - nonostante le richieste di Gasperini - mentre il Napoli ha tolto Allan dalle grinfie del Paris Saint Germain. Alla fine l'unica che si muove è la Lazio, passata però dai sondaggi per Zappacosta al ripiegare su Romulo, tuttofare del Genoa. Insomma, un ultimo giorno da botti annunciati ma che, al momento, sono rimasti in mano.