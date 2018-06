Mercato e capoeira: i brasiliani nel cuore delle trattative delle big

È il Brasile a catalizzare l’attenzione del mercato di casa nostra. Un ritorno di fiamma con i talenti verdeoro che potrebbe contraddistinguere l’estate italiana. Si parte con Malcom: attaccante del Bordeaux classe 1997 i cui rappresentanti, stando a quanto riportato dall’attendibile Globoesporte, si sarebbero già riuniti con la dirigenza nerazzurra predisponendo una proposta da 40 milioni di euro per sbaragliare la concorrenza.

Per un brasiliano in entrata, occhio a chi potrebbe uscire: per Felipe Anderson West Ham e Huddersfield fanno sul serio, e l’ex Santos non è incedibile per la Lazio.

Attivo anche Petrachi con il suo Torino. Lucas Verissimo è obiettivo granata e potrebbe arrivare dal Santos, così come sul fronte Roma piacciono Bruno Peres e Juan Jesus, pallino di Walter Mazzarri gin dai tempi dell’Inter. A proposito di Inter, è sempre fluida la situazione di Dalbert in uscita: Monaco e Gladbach le piste estere più credibili e pronte ad accontentare le richieste dell’Inter.