Secondo quanto emerge dai tabloid britannici in Premier League c’è grande attenzione ai manager italiani o di matrice tricolore che stanno sviluppando una carriera importante in giro per l’Europa. Un riferimento esplicito é quello dedicato ad Andrea Berta, da anni artefice dei risultati dell’Atletico Madrid e per questo osservato ed apprezzato da società come il Manchester United che stanno rinnovando il loro management nonostante la proposta di rinnovo dei colchoneros. Una matrice proveniente da Old Trafford ma con una formazione tutta italiana contraddistingue il lavoro di Javier Ribalta a San Pietroburgo. La classifica dello Zenit racconta in maniera esplicita la lungimiranza delle scelte portate a termine da quando lo spagnolo con un passato nel Novara e nella Juventus ha preso possesso della stanza dei bottoni del club russo. Il tutto con l’aggiunta della trattativa milionaria con il Psg per Paredes che sta mettendo in luce anche la capacità di Ribalta di arrivare all’incasso quando riuscirci è tutt’altro che scontato, specie a fronte di alternative importanti e con rilanci costanti da una parte e dall’altra. I top club che si sono appuntati da tempo il nome di uno dei dirigenti più predestinati del Vecchio Continente stanno iniziando a pensarci in maniera sempre più seria. Lo Zenit farà di tutto per tenerselo stretto.