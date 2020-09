Mercato e non solo. La Samp è alle prese col futuro di Ranieri, ma per il rinnovo è tutto fermo

vedi letture

Mercato in entrata, in uscita, ma non solo. Nel mercato della Sampdoria c'è anche il tema Ranieri che - si legge su Il Secolo XIX - per ora aspetta e temporeggia. Alla società avrebbe chiesto rinforzi nei vari reparti ma senza ultimatum. In teoria ci sarebbe in ballo anche il discorso del suo possibile prolungamento, visto che il contratto del tecnico scade nel giugno 2021 ma finora l'argomento non è stato ancora approfondito dalle parti. Di sicuro l'idea originale del presidente di prolungare spalmando una parte dell'attuale contratto (1,8 milioni l'anno) si è frenata in partenza di fronte alla considerazione che Ranieri avrebbe fatto al suo entourage come bilancio finora. Grosso modo questa: se ho salvato una squadra ultima, perché dovrei rinnovare a meno di quanto avevamo pattuito un anno fa?