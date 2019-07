Mercato Milan: il punto tra entrate e uscite

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Si sta muovendo molto il mercato del Milan in entrambe le direzioni. Ieri in sede c’è stato un gran via vai di agenti. Ha aperto le danze il procuratore di Hernandez, Reina e Castillejo, con quest’ultimo che ha offerte dalla Spagna, con il Valencia che spinge per averlo. Quilon è rimasto ben 4 ore a colloquio con Boban e Maldini, qualcosa bolle in pentola. Più diretto invece il procuratore di Diego Laxalt, poiché ha ammesso che la società ha chiesto di trovargli una squadra: “Se può andare via? Sì può essere, vediamo. Stiamo lavorando, parliamo anche con il giocatore". Il procuratore ha parlato delle voci su Zenit, Torino e Atalanta: "Sono rumors".

Il Milan avendo ben 4 esterni macini deve necessariamente sfoltire la rosa e farne uscire uno o due. In entrata invece la dirigenza continua a seguire Dejan Lovren, anche ieri altro contatto avvenuto con l’intermediario italiano che sta seguendo la trattativa. Dall’Inghilterra fanno sapere che il Liverpool ha dato il via per la cessione, ma il Milan deve essere pronto a cogliere l’occasione assicurandosi un elemento d’esperienza. I rossoneri dopo Krunic e Bennacer vanno alla ricerca di una mezzala e Jordan Veretout rappresenta ancora una possibilità. Il giocatore ha risposto presente alla chiamata della Fiorentina per il ritiro di Moena, ma ha avuto rassicurazioni sulla cessione. La Fiorentina però vuole 25 milioni e fino a questo momento nessuna squadra si è fatta avanti con queste cifre. Milan e Roma sono alla finestra ma l’offerta dei rossoneri comprende delle contropartite che però non sono gradite alla viola. Il tira e molla andrà avanti ancora.